Harbin\'deki Merkez Caddesi\'nde Kış Şöleni

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Merkez Caddesi'nde fotoğraf çeken insanlar, 12 Ocak 2026.(Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

HARBİN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in en simge noktalarından biri kabul edilen ve Avrupa tarzı mimarisiyle tanınan Merkez Caddesi turizm sezonunun zirve yaptığı kış aylarında, gece ışıklandırmalarıyla turistlere görsel bir şölen sunuyor.

