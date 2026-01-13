Harbin'deki Merkez Caddesi'nde Kış Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Harbin'deki Merkez Caddesi'nde Kış Şöleni

Harbin\'deki Merkez Caddesi\'nde Kış Şöleni
13.01.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harbin'in Merkez Caddesi, kış aylarında ışıklandırmalarla görsel bir şölen sunuyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Merkez Caddesi'nde fotoğraf çeken insanlar, 12 Ocak 2026.(Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

HARBİN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in en simge noktalarından biri kabul edilen ve Avrupa tarzı mimarisiyle tanınan Merkez Caddesi turizm sezonunun zirve yaptığı kış aylarında, gece ışıklandırmalarıyla turistlere görsel bir şölen sunuyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Merkez Caddesi'nde fotoğraf çeken insanlar, 11 Ocak 2026.(Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin"deki Merkez Caddesi'nde bir video çekimi için dans eden insanlar, 11 Ocak 2026. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin"deki Merkez Caddesi'nde eğlenen insanlar, 11 Ocak 2026. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin"deki Merkez Caddesi'ni ziyaret eden insanlar, 8 Ocak 2026. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Şölen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harbin'deki Merkez Caddesi'nde Kış Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
Sarri, Guendouzi’nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı
ABD’deki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti ABD'deki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti
Kız kavgasında 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı Kız kavgasında 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:53
Kabus başladı Arda Güler’e ’’Mourinho’’ sürprizi
Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:27:00. #7.11#
SON DAKİKA: Harbin'deki Merkez Caddesi'nde Kış Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.