Harbin\'e Yeni Yılda 4,1 Milyon Ziyaretçi

HARBİN, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi olan ve "buz kenti" olarak da bilinen Harbin, yeni yıl tatilinin son üç gününde 4,1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Dünyanın en büyük buz ve kar tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda düzenlenen 42. Kar ve Buz Festivali pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açmıştı.