ASKİ'den Harikalar Diyarı Metro İstasyonu İçin Sel Önleme Çözümü

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(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda su baskınlarının yaşandığı Harikalar Diyarı Metro İstasyonu için harekete geçti. Harikalar Diyarı Parkı içerisindeki yağmur suyu hattına deşarj olacak 616 metrelik yeni bir hatla sel sorununa kalıcı çözüm getirilecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışlarda su basan ve kullanılamaz hale gelen Sincan Harikalar Diyarı Metro İstasyonu için çalışma başlattı. ASKİ ekipleri, ilk olarak sorunlu yağmur suyu hattı deşarj noktasını iptal etti. Daha sonra Harikalar Diyarı Parkı içerisinde yer alan 600 milimetre çaplı yağmur suyu hattına deşarj olacak şekilde 616 metrelik yeni bir yağmur suyu hattı imalatı yapılmasına karar verildi.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Ankara'da yağmur suyu altyapısının eski ve sorunlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber hazırladığımız projeler çerçevesinde buradaki sorunu en kısa sürede çözeceğiz. Bu planı da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu problemler, uzun süredir ertelenmiş, birikmiş problemler. Bu problemleri de Allah'ın izni ile çözeceğiz" dedi.