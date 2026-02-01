Hartum Havalimanı'na İlk Yolcu Uçağı İndi

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Hartum Uluslararası Havalimanı'na, 1023 gün sonra yolcu taşıyan ilk uçak indi.

Sudan resmi ajansının (SUNA) haberine göre, Hartum Uluslararası Havalimanı, ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinden gelen Sudan Havayolları'na (Sudanair) ait yolcu uçağını ağırladı.

Böylece, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023'ten bu yana ilk kez başkent Hartum'a yolcu taşıyan bir uçuş gerçekleştirilmiş oldu.

Söz konusu uçuş, Sudanair'in hava ulaşımını destekleme, ülkenin şehirleri arasındaki bağlantıyı güçlendirme ve vatandaşları birbirine bağlama yönündeki ulusal sorumluluğu kapsamında yapıldı.

Bu adım, Hartum Havalimanı'na uçuşların yeniden başlatılması sürecinde "önemli bir dönüm noktası" olurken başkentte toparlanma, istikrar ve hayatın kademeli olarak yeniden normale dönmeye başlamasının bir göstergesi oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolcuların Hartum Havalimanı'na indikten sonra secde ederek mutluluklarını ifade ettiği görüldü.

Ayrıca, Sudan Başbakanı Kamil İdris ve bazı bakanlar aynı uçakla Hartum'dan Port Sudan'a gitti.

Ekim 2025'te Sivil Havacılık Otoritesi, havalimanının yeniden faaliyete geçirilmesi niyetini açıklamıştı. Ancak bunun ardından Hartum Havalimanı'na, insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlenmişti.

Sudan ordusu, HDK tarafından düzenlendiğini belirttiği İHA saldırılarına karşı koyduğunu ve bu araçları düşürdüğünü duyurmuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Ordu güçleri, başlattıkları operasyonlar sonucunda Cezira, Sinnar, Beyaz Nil ile Mayıs 2025'te başkentin tamamında kontrol sağlamıştı.