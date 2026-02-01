Hartum Havalimanı'na İlk Yolcu Uçağı İndi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hartum Havalimanı'na İlk Yolcu Uçağı İndi

01.02.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1023 gün sonra Hartum Havalimanı'na, Sudan Havayolları'na ait ilk yolcu uçağı indi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Hartum Uluslararası Havalimanı'na, 1023 gün sonra yolcu taşıyan ilk uçak indi.

Sudan resmi ajansının (SUNA) haberine göre, Hartum Uluslararası Havalimanı, ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinden gelen Sudan Havayolları'na (Sudanair) ait yolcu uçağını ağırladı.

Böylece, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023'ten bu yana ilk kez başkent Hartum'a yolcu taşıyan bir uçuş gerçekleştirilmiş oldu.

Söz konusu uçuş, Sudanair'in hava ulaşımını destekleme, ülkenin şehirleri arasındaki bağlantıyı güçlendirme ve vatandaşları birbirine bağlama yönündeki ulusal sorumluluğu kapsamında yapıldı.

Bu adım, Hartum Havalimanı'na uçuşların yeniden başlatılması sürecinde "önemli bir dönüm noktası" olurken başkentte toparlanma, istikrar ve hayatın kademeli olarak yeniden normale dönmeye başlamasının bir göstergesi oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolcuların Hartum Havalimanı'na indikten sonra secde ederek mutluluklarını ifade ettiği görüldü.

Ayrıca, Sudan Başbakanı Kamil İdris ve bazı bakanlar aynı uçakla Hartum'dan Port Sudan'a gitti.

Ekim 2025'te Sivil Havacılık Otoritesi, havalimanının yeniden faaliyete geçirilmesi niyetini açıklamıştı. Ancak bunun ardından Hartum Havalimanı'na, insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlenmişti.

Sudan ordusu, HDK tarafından düzenlendiğini belirttiği İHA saldırılarına karşı koyduğunu ve bu araçları düşürdüğünü duyurmuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Ordu güçleri, başlattıkları operasyonlar sonucunda Cezira, Sinnar, Beyaz Nil ile Mayıs 2025'te başkentin tamamında kontrol sağlamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Havacılık, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Hartum, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hartum Havalimanı'na İlk Yolcu Uçağı İndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

20:59
Galatasaray’a yıldız isminden kötü haber
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: RAMS Park’ta goller üst üste
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 21:42:52. #7.11#
SON DAKİKA: Hartum Havalimanı'na İlk Yolcu Uçağı İndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.