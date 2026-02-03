Hasan Ufuk Çakır Katip Üye Seçildi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda boş olan katip üyeliğe AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır seçildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

Kirişci, toplantının açılışında, boş olan katip üyelik için seçim yapılacağını bildirdi.

Eski katip üye AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'ye çalışmaları için teşekkür eden Kirişci, ayrıca son toplantıda Komisyona katılan CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir ve AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Komisyonda yapılan oylamada, katip üyeliğe AK Parti Mersin Milletvekili Çakır seçildi.