Hasar nedeniyle incelenen yenibosna ortaokulu havadan görüntülendi

İstanbul DHA
- İSTANBUL Valiliği 9 ilçede 14 okulun 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
, Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna
Ortaokulu, Büyükçekmece Mimar Sinan
İlkokulu ve Ortaokulu, Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu Küçükçekmece
, Tahsin Banguoğlu
İlkokulu Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu, Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi ve Çatalca Arif Nihat Asya
MTAL okullarında eğitimi 1 gün ara verildiği duyuruldu.
İnceleme nedeniyle tatil edilen Yenibosna Ortaokulu havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Okulun havadan ve yerden görüntüleri