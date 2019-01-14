Son Dakika Haberleri: Hastalara Kolaylık Sağlayan Vasiyet

Hastalara Kolaylık Sağlayan Vasiyet

36 dakika önce

Kırıkkale'de oturan 83 yaşındaki Fadime Özder, her yıl hastaneye 3 tekerlekli sandalye bağışlayarak hem 3 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini yerine getirmenin hem de hastalara kolaylık sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hastalara Kolaylık Sağlayan Vasiyet, System.String[]
FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de oturan 83 yaşındaki Fadime Özder, her yıl hastaneye 3 tekerlekli sandalye bağışlayarak hem 3 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini yerine getirmenin hem de hastalara kolaylık sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören ve şeker hastalığı nedeniyle ayak parmaklarının üçünü kaybeden İsmail Özder, yürümekte sıkıntı çekti.

O dönemde hastanede tekerlekli sandalye sayısı az olduğu için Fadime Özder, eşini taşımak için bazen sıra bekledi. İsmail Özder de eşine "her yıl hastaneye tekerlekli sandalye bağışlaması" için vasiyette bulundu.

Fadime Özder, eşini kaybettikten sonra bu hastaneye her yıl 3 tekerlekli sandalye almaya başladı. Özder, şimdi hem eşinin vasiyetini yerine getirmenin hem de hastalara kolaylık sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Öte yandan, Özder'in yardımını öğrenen 75 yaşındaki kardeşi Naciye Varışlı da vefat eden eşinin hayrına bu yıl hastaneye bağışlanan 3 tekerlekli sandalyenin alınmasına katkı sağladı.

"Sağ olduğum sürece getireceğim"

Fadime Özder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin emekli maaşıyla geçindiğini söyledi.

Eşinin vefatının ardından Yüksek İhtisas Hastanesine 9 tekerlekli sandalye bağışladığını anlatan Özder, şöyle konuştu:

"Tekerlekli sandalyeleri 3 yıldır eşimin ölüm yıl dönümünde getiriyoruz. Bundan gurur duyuyorum. Devletimize, milletimize bizim de faydamız olsun. Hastaneye geldiğimde tekerlekli sandalyelerle hastaların taşındığını görünce memnun oluyorum. Kendime 'Ne mutlu bana, hastalar bundan faydalanıyor' diyorum."

Amacının hastaneye katkı sağlamak olduğunu dile getiren Özder, "Tekerlekli sandalyeleri inşallah sağ olduğum sürece getireceğim. Bunun yanında camilere de yardımda bulunuyorum. Eşimin ışığı yansın diye camilerin avizesini alıyorum." dedi.

Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Burak Mustafa Taş da hastane yönetimi ve tüm Kırıkkale halkı adına Fadime Özder ve Naciye Varışlı'ya teşekkür etti.

Taş, böyle örnek davranışları görünce daha özverili çalıştıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:10 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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