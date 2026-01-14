Hastanede Darbe Gerginliği - Son Dakika
Hastanede Darbe Gerginliği

Hastanede Darbe Gerginliği
14.01.2026 12:39
Bolu'da hastane müdür yardımcısı Berkay Aktaş, Türk Sağlık-Sen başkanı Furkan Özübek'ten şikayetçi oldu.

BOLU İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Berkay Aktaş, Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek'in hastanede kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde meydana geldi. Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek ile hastanenin müdür yardımcısı Berkay Aktaş arasında, hastanedeki bir klimanın arızalı olması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Özübek, Aktaş'ın eline vurup boğazından itti. O anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastane personeli araya girerek kavgayı sonlandırdı. Berkay Aktaş, 'beyaz kod' verdikten sonra darp raporu alırken, taraflar polise başvurarak birbirinden şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

