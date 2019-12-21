Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 96 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 96 - Son Dakika Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 96

6 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Alican AlıcıHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 9, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 22, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 5, Ben Abdelkader 31, Melike Tuğba Oral 3Büyükşehir Belediyesi...

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 96, System.String[]

Salon: Antakya


Hakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Alican Alıcı


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 9, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 22, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 5, Ben Abdelkader 31, Melike Tuğba Oral 3


Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Melis Uçar, İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 8, Ivashchanka, Gizem Sezer 2, Adams 37, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç, Prince 21, Dikaioulaku 24


1.Periyot: 24-21


Devre: 33-48


3.Periyot: 54-70


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Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:21 
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