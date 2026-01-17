Hatay'da 13 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Altınözü ve Dörtyol ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, çeşitli suçlardan aranan Y.E.Ş, N.T, H.Y, A.C. ve M.S. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ, Ç.A, O.B, Ö.Y, M.D, Y.T, M.N. ve Z.N. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.Ş. ve A.C. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.