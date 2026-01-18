Hatay\'da 174 Kaçak Göçmen ve 25 Tutuklama

HATAY'da polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 174 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 35 organizatör şüphelisinden 25'i tutuklandı.

Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında 14 Ocak günü belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınlarda 174 kaçak göçmen yakalandı, 35 organizatör gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarında dürbün, el kamerası, kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen 119 bin 990 TL, 1500 Amerikan doları, 15 parça altın takı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 49 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Sorguları sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.