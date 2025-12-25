Hatay'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.35'te merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Zeminden 8,62 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?