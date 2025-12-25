Hatay\'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.35'te merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Zeminden 8,62 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.