Büyük Karaçay Barajı, Samandağ'a içme suyu iletimine başladı - Son Dakika
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Büyük Karaçay Barajı, Samandağ'a içme suyu iletimine başladı

18.08.2022 15:06
Büyük Karaçay Barajı, Samandağ'a içme suyu iletimine başladı

Hatay'da DSİ'nin çalışmaları sonucu Büyük Karaçay Barajı'ndan Samandağ ilçesine içme suyu iletimine başladı.

Hatay'da DSİ'nin çalışmaları sonucu Büyük Karaçay Barajı'ndan Samandağ ilçesine içme suyu iletimine başladı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, barajda gerçekleştirilen iletme tesisi açılışında, Samandağ ilçesine barajdan arıtılmış su vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

İlçeye hizmet vermeye devam edeceklerini kaydeden Yayman, "Kimse kusura bakmasın, ben bu sözü söylemek zorundayım. Biz AK Parti olarak bunları bu ilçeye yaptık da Samandağ'dan yüzde 98 oy verdiğiniz Büyükşehir Belediyesi, Samandağ'a ne yaptı? Biri çıksın söylesin. Suyu biz getirdik, Allah rızası için Büyükşehir de Ceylandere'nin ana grup yolunu yaptırsın. Biz 15 ilçeyi birbirinden ayırmadan hizmet vermeye devam edeceğiz. Su petrolden daha değerlidir. Onun için biz şimdiden Büyük Karaçay'ın suyunu Samandağ'a getirdik. Eğer bir sorun olursa biz yine Samandağ halkımızın, Hatay halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, dünyada su kıtlığının yaşandığı dönemde Samandağ'a içme suyu verilecek kaynağın yapılmasının son derece önemli olduğunu anlattı.

DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, barajdaki su miktarı ve aktarılan içme suyu hakkında bilgi vererek, "Barajımızda yaklaşık 80 milyon metreküp su birikiyor ve bunun yıllık yaklaşık 35 milyon metreküpünü Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerimize vereceğiz. Bu günlük 123 bin metreküp su demek oluyor. Temiz, kaliteli, arıtılmış, insanımıza yakışır suyu, bugün Samandağ'ımıza vermiş olacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal da Büyükşehir Belediyesinin isale hattı ve depolarla ilgili yer tahsisi sağlamaması nedeniyle su iletiminin 2 yıldır geciktiğini belirterek, içme suyunun Samandağ'a hayırlı olmasını diledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz da yıllardır süren ve çözülemeyen içme suyu sorununu çözüme kavuşturan önemli bir tesisi hizmete açtıklarını kaydetti.

Açılışa, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve diğer ilgililer de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyük Karaçay Barajı, Samandağ'a içme suyu iletimine başladı - Son Dakika

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