Hatay'da Hurdacı Esnafının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Hatay'da Hurdacı Esnafının Cansız Bedeni Bulundu

Hatay\'da Hurdacı Esnafının Cansız Bedeni Bulundu
02.02.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

53 yaşındaki Hasan Çiftçi, hurdacılık yaptığı iş yerinde ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Hatay'da 53 yaşındaki esnafın hurdacılık yaptığı iş yerinde cansız bedeni bulundu.

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan hurdacıda yaşandı. İşletme sahibi 53 yaşındaki Hasan Çiftçi'nin cansız bedenini gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Çiftçi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çiftçi'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Çiftçi, 3. Sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Hurdacı Esnafının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:04
Dünya devinde büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:50:00. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Hurdacı Esnafının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.