Hatay'da Kardeş Cinayeti: Eylül Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hatay'da Kardeş Cinayeti: Eylül Hayatını Kaybetti

Hatay\'da Kardeş Cinayeti: Eylül Hayatını Kaybetti
13.01.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Eylül, ablası tarafından vurulduktan 7 gün sonra hastanede vefat etti.

Hatay'da ablası tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan 17 yaşındaki Eylül, 7 günün ardından hayata tutunamayarak vefat etti.

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde 6 Ocak günü yaşanan olayda, ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde 17 yaşındaki Eylül M., baş kısmından yaralı halde bulunmuş ve hayati tehlikeyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yoğun çalışmalarıyla Eylül'ü vuranın ablası E.M. olduğu ortaya çıkmış ve şahsa silah temin edenlerin ise S.Y., D.S. ile M.Ç. oldukları belirlenmişti. Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta tavuk kümesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 3 şahıs geçtiğimiz gün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kardeşini silahla vuran 19 yaşındaki abla E.M.'nin ise akıl sağlığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar verilmişti.

Defne Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 gündür yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Eylül sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Eylül'ün Mağaracık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

3-sayfa, Eylül, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hatay'da Kardeş Cinayeti: Eylül Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:22:57. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Kardeş Cinayeti: Eylül Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.