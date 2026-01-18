Hatay'da kontrolden çıkarak yol kenarına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.
Kaza; Antakya - İskenderun yolu Serinyol Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil, takla atarak ters şekilde yol kenarına devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslardan birinin hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından tespit edildi. Araçtan çıkarılan 3 yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ölen şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hatay'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?