Hatay\'da Kaza: 6 Yaralı

Hatay'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan kavşakta; 31 NR 953 plakalı Peugeot marka otomobil ile 31 AVC 75 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan 6 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
