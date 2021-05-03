Hatay'da tarlada kilosu 9 liradan satılan çilek üreticinin yüzünü güldürdü

Hataylı çilek üreticileri bu yıl hasattan ve fiyatlardan memnun kaldı. Tarlada toptan olarak kilosu 9 liradan satılan çilekte çiftçi pazar sıkıntısı da çekmiyor.

Hatay'da son yıllarda üretim anlamında revaçta olan çilek bu yılda üreticisinin yüzünü güldürdü. Dönüm başına yaklaşık 6 ton çilek alan üretici, çileği toptan olarak tarlada kilosu 9 liradan satıyor. 20 yıldan bu yana Hatay'ın Antakya ilçesinde çilek üretimi yapan Nurettin Bebek, modern tarıma geçtiklerini ve daha fazla ürün aldıklarını belirterek, "Biz zaten 20 seneden beri çilekçilik yapıyoruz. Ama bulduğumuz bir çeşidi sürekli sürekli sökerek çoğaltıyorduk. İstediğimiz gibi ürün elde edemiyorduk ama Hatay'da bizden başkasında çilek yoktu. Daha sonra Tarım İl Müdürlüğü ve Antakya Kaymakamlığı proje yaptı ve dediler ki sizi modern tarıma geçireceğiz. Çilek fidemizin yüzde 75'ini dönemin Antakya Belediyesi bize hibe verdi ve bu çileğe döndük. Maşallahı var. Eskiden 1 dönüm ekiyorduk, şimdi ise 5 dönüm ekiyoruz. İşçiliğini, hepsini kendimiz yapıyoruz. Ortalama dönüm başına 5-6 ton çilek bekliyoruz. Fiyatlar da çok iyi, tarlada toptan olarak kilogramını 9 liraya satıyoruz. Mükemmel parası var. Geçen seneden çok daha iyi, geçen sene en yüksek fiyat 7 liraydı, şimdi 9 lira. Pazar sıkıntısı hiç yok, hatta yetiştiremiyoruz. Ne kadar çilek çok olursa o kadar fazla müşteri geliyor" dedi.

Çileğin çevre illere ve yurt dışına gönderildiğini belirten Bebek, "Çilek erkenci meyve olduğu için insanlarda pandemi taze meyve alıp yemek istiyorlar. Elma geçen seneden kalmış, portakalın sonu gelmiş ama çilek taze daha. Dalından toplanıp ikinci gün müşteriye ulaşıyor. Türkiye'nin çeşitli illerine de gidiyor, Malatya, Elazığ, Diyarbakır gibi. Çünkü oralarda yok, zaten bundan dolayı para ediyor. Sadece Hatay'a kalsa para etmez, çünkü bitiremezler. Üretim çok olduğu için müşteri geliyor zaten, yurt dışına da gidiyor bu çilek. Avrupa'ya, Rusya'ya ve Suriye'ye gidiyor. Tabii tüccarlar gelip alıyor ve onlar gönderiyor yurt dışına" dedi. - HATAY