Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kırıkhan, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 15,84 gram sentetik uyuşturucu, 23 sentetik ecza hapı, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
