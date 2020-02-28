Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit... - Son Dakika

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Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit...
29 dakika önce
Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. - HATAY
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