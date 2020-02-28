Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit... - Son Dakika

Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit...

29 dakika önce

Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı.

Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit..., System.String[]

Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. - HATAY

Nezih Doğan, İdlib, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medya uygulamalarına erişim geçici olarak sınırlandırıldı
Bahçeli, parti genel merkezinde gelişmeleri takip ediyor Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için taziye mesajı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 01:09:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay Valisi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]