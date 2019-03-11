Hatayspor, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor
, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, 16 Mart cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken Eskişehirspor
maçında 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcular ise kondisyon ve dar alan çalışması yaparak antrenmanı tamamladılar. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:08 Kaynak: İHA
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