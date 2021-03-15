Havsa'da kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi - Son Dakika

Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Havsa Belediyesi işbirliğinde ilçede kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, Milli Egemenlik Parkı'nda kurulan bağış çadırına gelerek kan bağışında bulundu.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını belirtti.

Türk Kızılay'a destek amacıyla kan bağışında bulunduklarını aktaran Balkan, "Salgın nedeniyle tüm ülkemizde azalan kan stoklarımıza destek olmak için kıymetli hemşerilerimizi kan bağışçısı olmaya davet ediyorum. Sağlıklı iken kan verelim, insanımıza can verelim." ifadelerini kullandı.