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Havza Müftüsü kazada hayatını kaybetti

13 saat önce

Samsun'un Havza ilçesi müftüsü trafik kazasında hayatını kaybetti.

Havza Müftüsü kazada hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesi müftüsü trafik kazasında hayatını kaybetti.


Kaza, Havza ilçesi Teşvikiye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Memleketi Tokat'tan Havza ilçesine dönen Havza Müftüsü İlyas Akyazı (62) idaresindeki 05 HJ 722 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına girerek menfeze çarptı. Evli 1 çocuk babası Müftü İlyas Akyazı olay yerinde hayatını kaybetti. İlyas Akyazı'nın 1 Eylül 2015 tarihinden bu yana Havza İlçe Müftüsü olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İlyas Akyazı, Samsun, Havza, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
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