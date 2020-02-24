Hayata Anlam Katanlar Derneği, köy okulu öğrencilerine giysi ve kırtasiye malzemesi dağıttı - Son Dakika

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Vezirköprü ilçesinde köy okulu öğrencilerine mont, bot, kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Dernek tarafından "Köy Çocuklarının Hayatına Anlam Katma" projesi kapsamında Yürükçal İlkokulu ziyaret edildi. Burada öğrencilere mont, bot, kitap, kırtasiye ve hijyen malzemesi hediye eden dernek üyeleri, çocukları sevindirdi.

Dernek Başkanı Murat Değirmenci, yürütülen proje kapsamında, maddi durumu iyi olmayan köy çocuklarını tespit ettiklerini ve dernek gönüllüleri ile eksikliklerinin giderilmesini için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Değirmenci, yaptıkları çalışmalarla mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Onlarca okulda yüzlerce öğrencileri tespit ederek mont, bot, çanta, kırtasiye, kitap ve hijyen malzemeleri yardımında bulunduk. Tüm gönüllülerimize ve üyelerimize teşekkür ederiz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz projemiz gelişerek büyüyor. Gönüllerin katılımıyla yardımlara devam edeceğiz." diye konuştu.