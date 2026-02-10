Hayati Bayram, Doğankent Esnaf Başkanı Seçildi - Son Dakika
Hayati Bayram, Doğankent Esnaf Başkanı Seçildi

10.02.2026 16:11
Giresun'da, Hayati Bayram, Doğankent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçildi.

Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan genel kurulda, seçime Hayati Bayram başkanlığındaki tek liste ile gidildi.

Bayram, oylama sonrası başkanlığa seçildi.

Espiye'de ÇEDES Proje Toplantısı yapıldı

Espiye ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Proje Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Celep, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğankent, Giresun, Güncel, Son Dakika

