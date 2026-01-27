Hayırseverden Engellilere Destek

Muş'un Malazgirt ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi muhtarı Hasan Başaran, İstanbul'da yaşayan hayırsever Levent Özalp'ın gönderdiği 4 akülü ve bir manuel tekerlekli sandalyeyi engellilere teslim etti.

Sosyal medyada yardım kampanyası başlatan Başaran, hayırseverlerin gönderdiği yardımları engellilere ulaştırıyor.

Bu kapsamda Özalp'ın göndediği 4 akülü ve bir manuel tekerlekli sandalyeyi mahalle ve köylerde yaşayan engellilere teslim eden Başaran, engellilerin sevincine ortak oldu.

Başaran, ilçedeki engellilerin hayatını kolaylaştırmak için başlattığı kampanyaya duyarsız kalmayan Özalp'a teşekkür etti.

Özalp'ın ilçede üniversite okuyan 12 öğrenciye 4 yıldır burs verdiğini, ihtiyaç sahibi ailelere de yardımda bulunduğunu belirten Başaran, "Bu destekler, dayanışma ve kardeşliğin en güzel göstergesidir. Engellilerimiz ve aileleri adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.