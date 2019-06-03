Son Dakika Haberleri: Hayırseverin yaptırdığı çeşmenin motifleri tartışma konusu oldu
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Hayırseverin yaptırdığı çeşmenin motifleri tartışma konusu oldu

39 dakika önce

Giresun'un Görele ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan çeşme motiflerinin haç işaretine benzetiliyor gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Hayırseverin yaptırdığı çeşmenin motifleri tartışma konusu oldu, System.String[]
Giresun'un Görele ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan çeşme motiflerinin haç işaretine benzetiliyor gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sosyal medyadaki eleştirileri dikkate alan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, çeşme motiflerinde düzenleme yaptırıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Görele Belediye Başkanı Tolga Erener "Halkımız ne istiyorsa biz onu yapıyoruz. İlçemizi halkımızla birlikte ortak akılla yönetiyoruz. İlçemiz Sayfiye Mahallesinde hayırsever vatandaşımız tarafından yaptırılan çeşmelerde haç işareti bulunduğu söylemi ile bir sosyal paylaşım zinciri oluşturulmuştur. Söz konusu çeşmelerde esasında haç işareti bulunmadığı, aynısı olan ve ilçemizin Hürriyet Mahallesine yapılan tekli çeşmeden de anlaşılmaktadır. Ancak yan yana dört çeşme bir araya gelince bu görüntü meydana gelmiştir. Dün sabah ise art niyet olmasa bile bu görüntünün yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemesi için gerekli düzenleme yapılmıştır. Ancak gördüğümüz kadarıyla hala bu olayı kaşımak isteyenler var. Onlara önerim hayır sahiplerinin şevklerini kırmamaları ve gerçek bir müslümanın yapması gerektiği gibi kişileri zan altında bırakmamalarıdır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
Tolga Erener, Giresun, Görele, Güncel
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