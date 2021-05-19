KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler - Son Dakika

KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler

19.05.2021 11:09

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Örhenli köyü sakinlerinin, 18 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğü ile fidan diktikleri boş arazi, bugün genç bir ormana dönüştü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Örhenli köyü sakinlerinin, 18 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğü ile fidan diktikleri boş arazi, bugün genç bir ormana dönüştü.

Köyün hemen yakınında bulunan, hayvanların otlatıldığı ve zaman zaman harman olarak kullanılan boş araziyi köy sakinleri orman yapmak için Orman Bölge Müdürlüğüne başvurdu. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile ilkokul öğrencileri ve köy sakinleri tarafından alana fidanlar dikildi.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmez, AA muhabirine, köy sakinlerinin iş birliğinde 2003 yılında 25 dekar araziye 6 bin 500 fidan dikildiğini söyledi.

Ağaçlandırma sahasının bugünkü görünümüne ulaşmasında köy sakinlerinin çok büyük katkısının olduğunu aktaran Sönmez, "Köy sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Onların katkıları ile çok güzel bir orman parçası kazandık." dedi.

Kastamonu'nun zengin orman varlığına sahip bir il olduğunu vurgulayan Sönmez şöyle devam etti:

"Son yıllarda özellikle yabanıl meyveli ağaçlandırmayı desteklemeye devam ediyoruz. Zira ormanlarda yaşayan yaban hayatının da gıdasını temin etmeye çalışıyoruz. Biz ormanlarda onların yiyecekleri olan meyve ağaçlarını yetiştirmezsek yaban hayvanları insanların tarlalarına gelerek zarar vermekte. Bu konuda sorumluluk bilinciyle çalışmalar yapıyoruz. Yeni yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarında yabanıl meyveli ağaçlar yetiştirmeye gayret ediyoruz."

Çalışmalara yöre halkını dahil ettiklerini belirten Sönmez, "Her türlü ormancılık çalışmalarını öncelikle yöre insanlarıyla birlikte yapmaya özen gösteriyoruz. Öncelikle yöre insanının desteğini ve katkısını önemsiyoruz. Bu alanda da köy sakinlerimizle bu çalışmayı yaptık onlar da buraya sahip çıkarak bu günlere gelmesini sağladılar." diye konuştu.

"Burası 2000'li yılların başlarında boş bir araziydi"

Örhenli Köyü Muhtarı Saim Yılmaz da Orman Bölge Müdürlüğüne verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

Bölgede gözle görülür bir değişim yaşandığını aktaran Yılmaz şöyle devam etti:

"Burası 2000'li yılların başlarında boş bir araziydi. Harman olarak kullanıp hayvan otlatıyorduk. Orman Bölge Müdürlüğümüze ağaçlandıralım diye talepte bulunduk. Memnuniyetle karşıladılar ve ağaçlandırdık. Gördüğünüz gibi cennet gibi bir yer oldu. Köyümüzün 200 hektar bir arazisi var 40 hektarını ormana verdik.

Ağaçlara özenle, çocuğumuz gibi baktık. Zaman zaman arazimizi sulamadık burayı suladık. Orman denince akciğerlerimiz gibi düşünüyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. İçinde piknik yapıyoruz, mantar topluyoruz."

Yöre sakinlerinden Murat Yıldırım ise "İlkokul son sınıftayken fidan dikilecek denilince biz de öğrenciler olarak geldik. O zaman dikimini, sonrasında da bakımını yaptık. Burayı kendimiz diktik, her bir şeyiyle ilgilendik. Çevresini çevirdik. İçine hayvan girmesin diye dikkat ettik. Şu an çok güzel oldu. Severek bakıyoruz. Burada ağaç yoktu, köyümüzün ormanı burası oldu." diye konuştu.

Diktiği fidanın şimdi gölgesinde oturuyor

Zeynep Yılmaz da ilkokuldayken fidan dikimine katıldığını belirterek, "O gün diktiğim bir fidana hala kendim hizmet ediyorum. Ona güzelce bakıyorum. Dibinin çapalamasını, sulamasını yapıyorum. Zaman zaman da gelip gölgesinde oturuyorum." ifadesini kullandı.

Köy sakinlerinden Hüseyin Yılmaz da fidan dikili alana hayvanlar zarar vermesin diye köy imamıyla çit çektiklerini anlattı.

KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler
KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler
KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler
KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler
KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler
KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler
KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler
KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler
KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler

Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Hayvan otlattıkları boş araziyi 18 yılda ormana dönüştürdüler - Son Dakika


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