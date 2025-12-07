Hazine İhalesi: Bonolar ve Tahviller Yeniden İhraç Ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosunun, salı günü de iki devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarınki ihalede, 6 ay (189 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, salı günü de iki ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli ve 5 yıl (1757 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracına imza atacak.