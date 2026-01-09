Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvilinin ilk ihracını, iki devlet tahvilinin de yeniden ihracını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Ocak Pazartesi günü, 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı da yapılacak.
Bakanlık, 13 Ocak Salı günü 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atacak.
Aynı gün, 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine İki Devlet Tahvili İhraç Edecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?