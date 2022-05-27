HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırı davasında reddi heyet talebi kabul edilmedi - Son Dakika
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HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırı davasında reddi heyet talebi kabul edilmedi

27.05.2022 19:24
HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırı davasında reddi heyet talebi kabul edilmedi

HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada, "reddi heyet" talebi reddedildi.

HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada, "reddi heyet" talebi reddedildi.

Katılan vekillerinin, 29 Nisan'daki duruşmada İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin tarafsızlıklarını yitirdiklerini öne sürerek yaptıkları "reddi heyet" talebi, İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, "Mahkememizce yapılan incelemede; katılanlar vekillerinin reddi hakim taleplerine ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 24. maddesinde belirtilen 'hakimin reddi veya çekinmesi' koşullarının bulunmadığı, bu nedenle katılanlar vekillerinin reddi hakim taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır." denildi.

İzmir'de bir iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, burada çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Gencer'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından da 7 yıla kadar hapsi istenmişti.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Nisan'da görülen duruşmada, katılan vekilleri, reddi heyet talebinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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