HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, terör soruşturmasında gözaltına alındı (2) - AĞRI - Son Dakika

HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, terör soruşturmasında gözaltına alındı (2) - AĞRI

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, Diyadin Belediye Başkanı Yaşar'ın yanı sıra bazı eski Diyadin Belediyesi çalışanlarının da terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, ölen terör örgütü mensuplarının yakınlarını belediyede işe aldığı belirtilen Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan'ı Diyadin'de, yine eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt'u Düzce'de yakaladı.

Zanlılardan Yaşar, Bozkurt ve Alpaslan "terör örgüt üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak", Arslan ise "terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı.

Polis ekiplerince Diyadin Belediyesinde de arama yapıldı.

Zırhlı araç ve polis özel harekat timlerinin desteğinde belediyede yapılan arama sırasında HDP Ağrı milletvekilleri Abdullah Koç ve Dirayet Dilan Taşdemir, bir grup partili ile belediyenin bulunduğu caddeye geldi.

Belediye binasına girip belediye binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen milletvekilleri Koç ve Taşdemir'e, bunun izinsiz olduğu gerekçesiyle polislerce izin verilmedi.

Bir süre polisle tartışan Koç ve Taşdemir, daha sonra söz konusu cadde üzerinde basın açıklaması yaptı.

Milletvekilleri açıklamalarında Yaşar ve beraberindeki 3 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterip diğer partililer ile dağıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyadin, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:52 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, terör soruşturmasında gözaltına alındı (2) - AĞRI - Son Dakika
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ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, terör soruşturmasında gözaltına alındı (2) - AĞRI - Son Dakika
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