'Efsane Kaymakam' Fethiye'ye atandı - Son Dakika
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'Efsane Kaymakam' Fethiye'ye atandı

10.03.2022 14:41
'Efsane Kaymakam' Fethiye'ye atandı

2015 yılında Nevşehir Ürgüp Kaymakamı iken gönüllü olarak hendek operasyonlarını yönetmek üzere bölgeye koordinatör olarak görevlendirilen ve daha sonra Ağrı'nın Diyadin ilçesine kaymakam olarak atanan 'Efsane Kaymakam' olarak anılan Alper Balcı, Fethiye Kaymakamlığı'na atandı.

2015 yılında Nevşehir Ürgüp Kaymakamı iken gönüllü olarak hendek operasyonlarını yönetmek üzere bölgeye koordinatör olarak görevlendirilen ve daha sonra Ağrı'nın Diyadin ilçesine kaymakam olarak atanan 'Efsane Kaymakam' olarak anılan Alper Balcı, Fethiye Kaymakamlığı'na atandı.

2021 yılının Aralık ayında Fethiye Kaymakamlığı'ndan Uşak Vali Yardımcılığına atanan Eyüp Fırat'tan boşalan koltuğu vekaleten Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Hayrettin Balcıoğlu yürütüyordu. Fethiye Kaymakamlığı'na, 2015 yılında Nevşehir Ürgüp Kaymakamı iken gönüllü olarak hendek operasyonlarını yönetmek üzere bölgeye koordinatör olarak görevlendirilen ve daha sonra da Ağrı'nın Diyadin ilçesine kaymakam olarak atanan, "Efsane Kaymakam" olarak adlandırılan Alper Balcıoğlu'nun atandığı öğrenildi.

Alper Balcı kimdir?

1977 yılında Uşak'ta doğdu. Siirt Mehmet Akif Ortaokulu ve Van Atatürk Lisesi'nde ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü başarıyla bitirerek mezun oldu. 2001 yılında 89. dönem kaymakam adayı olarak Kocaeli Valiliği'nde göreve başlayan Alper Balcı, 2005-2006 yılında askerlik görevini Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tamamladı. Daha soran görevine devam eden Balcı, sırasıyla 2005-2006 Rize- İkizdere Kaymakamı, 2006-2008 Tunceli- Pülümür Kaymakamı, 2008-2010 Ardahan Vali Yardımcısı, 2010-2011 Ağrı Vali Yardımcısı, 2011-2013 Bolu- Seben Kaymakamı, 2013-2014 Trabzon-Maçka Kaymakamı, 2014-2016 Nevşehir-Ürgüp Kaymakamı, 2016-2018 Sakarya- Kocaali Kaymakamı, 2018-2021 Eskişehir Vali Yardımcısı, 2021-2022 Ağrı-Diyadin Kaymakamı olarak görev yaptı. Kaymakam Alper Balcı, evli ve 2 çocuk babası. - MUĞLA

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Nevşehir, Diyadin, Fethiye, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Efsane Kaymakam' Fethiye'ye atandı - Son Dakika


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