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Diyadin Kaymakamlığı, gençlere spor malzemeleri dağıttı

Diyadin Kaymakamlığı, ilçedeki gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla spor malzemeleri dağıttı. Törende konuşan yetkililer, gençlerin spor yapmasının önemine vurgu yaparak, desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Diyadin Kaymakamlığı, gençlere spor malzemeleri dağıttı
16.12.2023 - 14:35,
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Diyadin Kaymakamlığı, ilçedeki gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak için spor malzemeleri dağıttı.

Diyadin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Din, ilçede her dalda ve her branşta sporu desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Spor, gençlerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimine katkı sağlayan önemli bir faaliyettir. Bu nedenle gençlerimizi spora teşvik etmek ve onlara imkan sağlamak istiyoruz." dedi.

Din, spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Karali'ye teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Karali de gençlerin spor yapmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Gençlerimiz, spor yaparak hem sağlıklı hem de başarılı bireyler olacaklardır. Biz de kaymakamlık ve belediye olarak gençlerimizin yanındayız. Onlara her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sporculara spor malzemeleri dağıtıldı. Törene katılanlar, daha sonra Gençlik Merkezi'ni gezdi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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