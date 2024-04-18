Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yapan bir imamın çocuklara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Video büyük tartışma yaratırken, olayın gündeme gelmesinin ardından resmi makamlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

18.04.2024 13:23  Güncelleme: 13:33
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Ağrı Diyadin'de bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ÖĞRENCİLERİ DARP ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Diyadin ilçesinde görevli bir imamın çocukları uzun süredir darp ettiği ihbar edilirken, olayı ihbar eden kişinin bu şahsın hala öğrencileri darp etmeye devam ettiğini söylediği öne sürüldü.

RESMİ MAKAMLARDAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YOK

Çok sayıda ünlü isim darp görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İnfial yaratan olayın gündeme gelmesinin ardından resmi makamlardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ağrı\'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü

Sosyal Medya, Diyadin, Ağrı, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Beykozlu: Ondan sonra diyorlarki yeni nesil dinsiz diye işte sizler yapıyorsunuz bunları önce kendinize bir bakın sonra çocuklara nasıl bir eğitim verileceğini öğrenin, ama yok onlarda şiddet görerek eğitim aldıkları için kendileride aynı yoldan devam ediyorlar. Ama o imamda suç yok o yavruları oraya zorla götüren ana babada . 121 27 Yanıtla Faruk K: Tamam Beykozlu hadi yine iyisin bahaneyide buldun. Halbuki yüzlerce binlerce vazifesini iyi yapan imami görmezsin arada bir tane çürük elma görünce onu cımbızla çıkarır ona bakarsın. Allah sana bana hidayet versin. Yol zor, yol uzun, yol meşakkatlerle dolu. Herkese göre herkes doğru istikamette lakin ipi kimler göğüsleyecek o muamma 74 63 yavuz d: kes virviri cok da din umrundaymis gibi ahkam kesme vaktiyle bizde ogretmenlerimizden dayak yedik egitimden sogusaydik gerci suc bizim degil bizi okula gondeden ana babamiz.ayrica dayaktan dolayi dinden sogumaksa binlerce yildir muslumanlar canlarindan oldular yinede sogumadilar en yakinida gazzeye bakin bombalar altinda sahur iftar yaptilar...kalkmis kucucuk akliyla din dersi veriyor 46 44 Selim Kayisi: Dayak yememek için düzgün kuran okumayı öğrendim. Şimdi harekesiz arapça okuyabiliyorum. Yalnız bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi emin değilim. Biz sadece hocadan değil okulda öğretmenden de dayak yerdik. Dayak iyi bir şey değil yalnız şimdiki nesil dayak yemiyor hocadan anadan babadan kimseden korkmuyor. Aksine öğretmenlere şiddet vakaları gün geçtikçe artıyor. 29 15 fatih mazlum: Ne alaka la bahaneye bak minareyi calmis kilifida kendince uydurmus beykozlu 6 4 Özcan Kuvan: Aynen katılıyorum sana Beykozlu doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Anne babalar din eğitimini kendi vermeli çocuklarına bu tür sapkınlara gönderip çocuklarınızın psikolojisini bozdurmayın. 0 0
  • salihb: Dayakla bir yere varılmıyor ne yazık ki . memurluğuna son verin. atın hapse aklı başına gelsin 86 18 Yanıtla
  • Bilal Oduncu: Gelde küfretme ???????? Hz.muhammed sav efendimiz ilk öğretmenimiz. DAYAK var mıydı ? 77 9 Yanıtla Necati Kaya: Nisa -34 11 4
  • Necati Kaya: Ya istismar ,ya dayak ,yada beyinlere hurafe.Insan gözünden sakındığı çocuğunu böylesi yerlere nasıl yollar. 55 15 Yanıtla
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