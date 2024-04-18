Ağrı Diyadin'de bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Diyadin ilçesinde görevli bir imamın çocukları uzun süredir darp ettiği ihbar edilirken, olayı ihbar eden kişinin bu şahsın hala öğrencileri darp etmeye devam ettiğini söylediği öne sürüldü.
Çok sayıda ünlü isim darp görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İnfial yaratan olayın gündeme gelmesinin ardından resmi makamlardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü - Son Dakika
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Mahsen Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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