Ağrı\'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü

Beykozlu:

Ondan sonra diyorlarki yeni nesil dinsiz diye işte sizler yapıyorsunuz bunları önce kendinize bir bakın sonra çocuklara nasıl bir eğitim verileceğini öğrenin, ama yok onlarda şiddet görerek eğitim aldıkları için kendileride aynı yoldan devam ediyorlar. Ama o imamda suç yok o yavruları oraya zorla götüren ana babada .

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Faruk K: Tamam Beykozlu hadi yine iyisin bahaneyide buldun. Halbuki yüzlerce binlerce vazifesini iyi yapan imami görmezsin arada bir tane çürük elma görünce onu cımbızla çıkarır ona bakarsın. Allah sana bana hidayet versin. Yol zor, yol uzun, yol meşakkatlerle dolu. Herkese göre herkes doğru istikamette lakin ipi kimler göğüsleyecek o muamma 74 63

yavuz d: kes virviri cok da din umrundaymis gibi ahkam kesme vaktiyle bizde ogretmenlerimizden dayak yedik egitimden sogusaydik gerci suc bizim degil bizi okula gondeden ana babamiz.ayrica dayaktan dolayi dinden sogumaksa binlerce yildir muslumanlar canlarindan oldular yinede sogumadilar en yakinida gazzeye bakin bombalar altinda sahur iftar yaptilar...kalkmis kucucuk akliyla din dersi veriyor 46 44

Selim Kayisi: Dayak yememek için düzgün kuran okumayı öğrendim. Şimdi harekesiz arapça okuyabiliyorum. Yalnız bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi emin değilim. Biz sadece hocadan değil okulda öğretmenden de dayak yerdik. Dayak iyi bir şey değil yalnız şimdiki nesil dayak yemiyor hocadan anadan babadan kimseden korkmuyor. Aksine öğretmenlere şiddet vakaları gün geçtikçe artıyor. 29 15

fatih mazlum: Ne alaka la bahaneye bak minareyi calmis kilifida kendince uydurmus beykozlu 6 4