Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Ramazan ayının manevi atmosferi, yardıma muhtaç ailelerin sofralarına sıcak yemeklerle taşınıyor.
Diyadin Kaymakamlığı, Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay iş birliğiyle, yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşlara iftar yemeği ulaştırma hizmeti sunuyor. Bu kapsamda, 70 aile ve toplam 190 kişiye, Ramazan ayı boyunca her gün dört çeşit yemekten oluşan iftar menüsü kapılarına kadar götürülüyor. İftar vaktinden hemen önce ailelere ulaşan bu hizmet, onların Ramazan ayını daha rahat ve huzurlu geçirmelerini sağlıyor. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, bu tür sosyal projelerin önemini belirtti. Kaymakam Karali, "Ramazan ayı, yardımlaşmanın ve kardeşliğin pekiştiği bir zaman dilimidir. Biz de Diyadin olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Ramazan ayının bereketinin her eve ulaşması hedefiyle yürütülen bu anlamlı proje, toplumun farklı kesimlerinden takdir topluyor. - AĞRI
Son Dakika › Yerel › Diyadin'de Yardıma Muhtaç Ailelere İftar Yemeği Hizmeti - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.
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