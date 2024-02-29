Ağrı'da Kaymakam ve Belediye Başkanı öğrencilere kitap dağıttı - Son Dakika
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Ağrı'da Kaymakam ve Belediye Başkanı öğrencilere kitap dağıttı

Ağrı\'da Kaymakam ve Belediye Başkanı öğrencilere kitap dağıttı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, Pirali Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Karali ayrıca çölyak hastalarına da destek gıda paketlerini teslim etti.

29.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:38
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, Pirali Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, Pirali Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, Kızılay Şube Başkanı Suat Özden ve Pirali Köy Muhtarı Celal Bayram'ın da eşlik ettiği ziyarette, Karali, okula eklenen yeni iki sınıfı yerinde inceledi. Karali, daha sonra sınıfları gezen Karali, öğrencilerle sohbet ederek, onlara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Öğrencilerin gelecek hayallerini dinleyen Karali, onlara ilerleyecekleri hedefe ulaşmaları için kitap okumanın ve ders çalışmanın öneminden bahsetti. Öte yandan Karali, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hazırlanan çölyak hastaları destek gıda paketlerini de Atatürk ve Göl mahallelerinde yaşayan iki aileye teslim etti. Her ay düzenli olarak yapılacak gıda desteklerinin ilkini ailelere ulaştıran Karali, ailelerle de sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi. Karali, çölyak hastalarının unutulmadığını ve her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Çölyak hastalarımız için SYDV tarafından hazırlanan gıda paketlerini ailelerimize ulaştırdık. Bu paketler, her ay düzenli olarak dağıtılacak. Ailelerimizin sağlıklı ve mutlu olmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretlere SYDV Müdürü Abdulhekim Adıgüzel de katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da Kaymakam ve Belediye Başkanı öğrencilere kitap dağıttı - Son Dakika

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