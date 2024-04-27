Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan Mehmet E. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayda kullanılan tabancayla birlikte kaçan zanlıyı yakaladı. Zanlının polis memuru olduğu ve Malatya'da görev yaptığı öğrenildi.

27.04.2024 14:41
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Malatya'da polis memuru İbrahim Ergin, arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 44 yaşındaki ağabeyi, Mehmet Ergin'i beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından aracıyla kaçan İbrahim Ergin, kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Olay, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Eğinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi meselesi nedeniyle 2 kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

POLİS MEMURU AĞABEYİNE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Ergin, beylik tabancası ile ağabeyi Mehmet Ergin'e ateş etti.

Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Polis memuru, beylik tabancasıyla ağabeyini vurarak öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzenine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Mehmet Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Polis memuru, beylik tabancasıyla ağabeyini vurarak öldürdü

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ergin'in cansız bedeni, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan İbrahim Ergin ise kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Polis memuru, beylik tabancasıyla ağabeyini vurarak öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Polis memuru, beylik tabancasıyla ağabeyini vurarak öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Polis memuru, beylik tabancasıyla ağabeyini vurarak öldürdü
Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
Kaynak: AA

Jandarma, Akçadağ, Malatya, Kavga, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İsmet Korkmaz: değerli hiç dünya malı için, ağabeyine dünya malı için nasıl kurşun sıkabildin ?!... 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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