Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı

Malatya'da polis memuru İbrahim Ergin, arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 44 yaşındaki ağabeyi, Mehmet Ergin'i beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından aracıyla kaçan İbrahim Ergin, kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Olay, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Eğinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi meselesi nedeniyle 2 kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Ergin, beylik tabancası ile ağabeyi Mehmet Ergin'e ateş etti.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzenine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Mehmet Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ergin'in cansız bedeni, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan İbrahim Ergin ise kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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