Kaymakam Karali öğrenciler ile iftarda buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Karali öğrenciler ile iftarda buluştu

06.04.2022 09:45
Kaymakam Karali öğrenciler ile iftarda buluştu

Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, Cemal Kaya Anadolu Lisesi erkek ve kız öğrenci pansiyonunda hazırlanan iftar programında öğrenciler ile bir araya geldi.

Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, Cemal Kaya Anadolu Lisesi erkek ve kız öğrenci pansiyonunda hazırlanan iftar programında öğrenciler ile bir araya geldi.

İftarını öğrenciler ile birlikte açan Kaymakam Karali, iftardan sonra öğrenciler ile sohbet ederek görüşlerini dinledi. Eğitim ve öğrenimlerinde gelecek planlarına dair tavsiyelerde bulunan Karali, öğrencilere kitap hediye ederek başarılar diledi.

Ziyaret sonunda okul pansiyonunda incelemelerde bulunan Kaymakam Karali, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan'dan okul hakkında bilgiler aldıktan sonra programın hazırlanmasında emeği geçen idarecilere teşekkür etti. - AĞRI

Kaymakam Karali öğrenciler ile iftarda buluştu
Kaymakam Karali öğrenciler ile iftarda buluştu
Kaymakam Karali öğrenciler ile iftarda buluştu
Kaymakam Karali öğrenciler ile iftarda buluştu
Kaymakam Karali öğrenciler ile iftarda buluştu

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Anadolu Lisesi, Cemal Kaya, Diyadin, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Karali öğrenciler ile iftarda buluştu - Son Dakika


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