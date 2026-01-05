Hegseth'ten Kelly'ye Kınama Mektubu - Son Dakika
Hegseth'ten Kelly'ye Kınama Mektubu

05.01.2026 21:17
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Kelly'nin askerlere çağrısını kınayarak idari işlem başlattı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, askerlere "Başkan Donald Trump'ın yasa dışı emirlerine uymaması" çağrısı yapan ABD'li Demokrat Senatör ve eski asker Mark Kelly hakkında kınama mektubu yayımladığını ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kelly ve 5 Kongre üyesinin, 6 hafta önce "askeri disipline zarar vermeyi amaçlayan" bir video yayınladığını savunan Hegseth, emekli yüzbaşı olarak Kelly'nin "askeri adalete karşı hala sorumlu olduğunu" öne sürdü.

Hegseth, Kelly hakkında resmi kınama mektubu yayımladığını, Bakanlığın da emeklilik derecesini düşürmeye ve emekli maaşında azaltmaya gidilmesine ilişkin idari işlem başlattığını kaydetti.

Kelly'nin yanıtını sunması için bir ayı bulunduğuna işaret eden Hegseth, emeklilik derecesi belirleme sürecinin de 45 günde tamamlanacağını belirtti.

Demokrat isimlerin videosu ve Trump'ın cevabı tartışma yaratmıştı

Aralarında Mark Kelly'nin de bulunduğu 6 Demokrat Kongre üyesi, yayınladıkları video mesajda, "askerlere yasa dışı emirleri reddetmeleri için" çağrıda bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım, Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Trump da söz konusu videonun haberini alıntılayarak, "Bu, gerçekten çok kötü ve ülkemiz için tehlikeli. Bu sözlere izin verilemez. Bunlar hainlerin kışkırtıcı davranışları. Onları hapse atalım mı? Bunlar, ölüm cezasıyla cezalandırılabilir kışkırtıcı davranışlar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), söz konusu çağrıya dair Demokrat Senatör ve eski asker Mark Kelly hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Son Dakika

