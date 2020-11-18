Hem mühendis hem tercüman - Son Dakika

Hem mühendis hem tercüman

18.11.2020 10:11
Hem mühendis hem tercüman, System.String[]

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Tuna Dabak, akademik başarısını yabancı dildeki yeteneğiyle birleştirdi, hem mühendis hem tercüman olarak 27 yaşına iki meslek sığdırdı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Tuna Dabak, akademik başarısını yabancı dildeki yeteneğiyle birleştirdi, hem mühendis hem tercüman olarak 27 yaşına iki meslek sığdırdı. Dabak ayrıca, Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüplerinin Portekiz takımlarıyla yaptığı Avrupa maçları kapsamında tercümanlık desteği sağladı, çekimleri Dominik Adası'nda yapılan Survivor ekibinde de tercüman olarak yer aldı.

Yaşamını İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sürdüren Tuna Dabak, 2015 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Babasının mesleği nedeniyle ortaokulu Portekiz'de okuyup lise döneminde ülkemize dönüş yapan Dabak, İzmir Ekonomi Üniversitesinde de İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitimi aldı. Üç dilde de kendini geliştiren Dabak, mezun olur olmaz yüksek lisans yapmak amacıyla Estonya'nın yolunu tuttu. Estonya'da 2.5 yıl kalan Dabak, soğuk ve yağışlı havadan sıkılıp ailesini özleyince, yeniden Türkiye'de yaşama kararı aldı.

Dominik'ten yeşil sahalara

Bir süre Türkiye'de olan Dabak, ardından da tercüman olarak 6 ay kadar Dominik Adası'nda kalarak Survivor ekibinde yer aldı. Farklı ülkeleri gezme ve deneyim kazanma fırsatı yakalayan Dabak, mühendislik alanındaki bilgi birikimini kullanarak bu alanda da ilerlemeye karar verdi. İstanbul'daki bir siber güvenlik yazılım şirketinde, yazılım ve ürün geliştirme departmanında görevini sürdüren Dabak, Portekiz takımlarının Avrupa maçları için ülkemize gelerek Beşiktaş ve Başakşehir'le karşılaştığı maçlarda da tercümanlık desteği sağladı.

Kişinin, çok çalışarak ve farklı alanlara yönelerek kendisine yeni kapılar açabileceğini söyleyen Dabak, "Çocukken ve hatta gençken, mühendisliğe çok fazla ilgim yoktu; ancak üniversiteyi kazanıp bu bölümde okudukça sevmeye başladım. Babamın mesleği nedeniyle ortaokulu Portekiz'de okudum. Lizbon şehrinde 5 yıl kaldım, burada eğitim aldım. Portekizceyi bizzat yaşayarak, konuşarak öğrendim. Lisede yeniden ülkemize döndük. Yabancı dil sayımı geliştirmek, bu alanda ilerlemek aklımda hep vardı. İzmir Ekonomi Üniversitesindeki ikinci yabancı dil imkanı, benim için fırsat oldu. İngilizcenin yanı sıra üniversitede İspanyolca eğitimi aldım. Bu sayede, mezun olduğumda elimde hem diploma vardı hem de iyi derecede 3 yabancı dile sahiptim" dedi.

Dabak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezun olur olmaz, yüksek lisansımı yapmaya karar vererek Estonya'ya gittim. Burada kaldığım süre, akademik yönden bana çok şey kattı; ancak belli bir süre sonra ülkemi, ailemi özledim. Estonya soğuk, yağışlı bir yer. Sürekli burada kalamayacağımı hissettim ve ülkeme döndüm. Tekrar yurt dışı maceram ise Survivor ile başladı. Dominik Adası'ndaki çekimler için tercüman arandığını öğrenince iş başvurusunda bulundum ve buraya gittim. Güzel bir 6 ay geçirdik; ancak bu süre içerisinde, artık çok zaman kaybetmeden asıl mesleğim olan mühendisliğe yönelmem gerektiğine karar verdim. Şu anda İstanbul'daki bir şirketin yazılımla ilgili bölümünde görev yapmayı sürdürüyorum. İşimi, çalıştığım yeri çok seviyorum. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş ve Başakşehir'in Portekiz takımlarıyla Avrupa maçları olmuştu. O sırada tercümanlık görevini de yerine getirdim. Yabancı dilimi spor alanında da kullanmış oldum. Bundan sonraki hedefim mühendislik alanında kendimi geliştirmek, önemli çalışmalara imza atmak. Elbette tercüman olarak da kariyerime yeni deneyimler eklemek isterim." - İZMİR

Hem mühendis hem tercüman
Hem mühendis hem tercüman
Hem mühendis hem tercüman

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yabancı, Ekonomi, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hem mühendis hem tercüman - Son Dakika


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