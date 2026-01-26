Hemşire Pretti, ICE Operasyonu Sırasında Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hemşire Pretti, ICE Operasyonu Sırasında Öldürüldü

26.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pretti'nin ailesi, Trump yönetiminin yalanlarını kınadı; hemşire, yardım ederken vuruldu.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak hayatını kaybeden hemşire Alex Jeffrey Pretti'nin ailesi, Başkan Donald Trump yönetiminin oğulları hakkında "mide bulandırıcı ve kabul edilemez yalanlar" söylediğini belirtti.

Senatör Bernie Sanders, Pretti'nin ailesi tarafından yapılan açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştı.

Açıklamada, oğullarının Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonlarını protesto eden gösteriler sırasında yere düşen bir kadına yardım etmeye çalışırken vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

"Yüreğimiz paramparça ama aynı zamanda çok öfkeliyiz." ifadesine yer verilen açıklamada, Pretti'nin saldırıya uğradığı anda elinde silah değil, telefon bulunduğu, diğer elinin de boş olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yönetimin oğlumuz hakkında söylediği mide bulandırıcı yalanlar kabul edilemez ve iğrençtir. Alex, Trump'ın katil ve korkak ICE zorbaları tarafından saldırıya uğradığında açıkça elinde silah tutmuyordu." ifadeleri kullanıldı.

"(Pretti) iyi kalpli ve duyarlı"

Öte yandan Pretti'yi tanıyanlar, Trump yönetimi yetkililerinin Pretti'yi "şiddet yanlısı" olarak nitelendiren açıklamalarına itiraz etti.

Pretti, ailesi, komşuları ve tedavi ettiği gazilerin yakınları tarafından "iyi kalpli ve duyarlı" biri olarak tanımlandı.

Aile, olaydan ilk kez Associated Press muhabirinin telefonuyla haberdar olduklarını, daha sonra görüntüleri izlediklerinde vurulan kişinin oğulları olduğunu fark ettiklerini belirtti. Baba Michael Pretti, Minnesota'daki yetkililerden uzun süre bilgi alamadıklarını, polis ve sınır güvenliği birimleri arasında yönlendirildiklerini kaydetti.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemşire Pretti, ICE Operasyonu Sırasında Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:32:38. #7.11#
SON DAKİKA: Hemşire Pretti, ICE Operasyonu Sırasında Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.