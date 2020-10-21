Son dakika haberi... Hemşireler salgında ön cephede savaşıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Hemşireler salgında ön cephede savaşıyor

21.10.2020 11:05
Son dakika haberi... Hemşireler salgında ön cephede savaşıyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön cephede yer alan hemşireler, sevdiklerinden uzakta, özveriyle çalışıyorlar.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön cephede yer alan hemşireler, sevdiklerinden uzakta, özveriyle çalışıyorlar.

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Şırnak Kadın ve Doğum Hastanesinde görev yapan Sabri Saltan, Veysel Bence, Gamze Bik ile Kovid-19'u yenen Mustafa Yaşar, canları pahasına sundukları sağlık hizmeti ile hastalara şifa vermeye devam ediyor.

Hemşire Veysel Bence, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde büyük zorluklardan geçtiklerini belirterek hastalara şifa dağıtmak için zor şartlarda görevlerini sürdürdüklerini söyledi.

"Beş aydır ailemi görmedim. Arkadaşlar ve hastalarla birbirimize moral vermeye çalışıyoruz." diyen Bence, hastalar psikolojik olarak zor durumda olmaları nedeniyle kimi zaman tepkilerini en üst seviyede gösterebildiğini aktardı.

Bence, "Arkadaşlarımızla iyi bir koordinasyon halinde bu süreci yönetebiliyoruz." dedi.

"İhtiyaçlarını gidermek bize düşüyor"

Sabri Saltan ise salgın sürecinde yüzlerce hastayı tedavilerinin ardından taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çoğu geceler hastaların yanında sabahladıklarını anlatan Saltan, "Hastalarımızı takip ettiğimiz için onlarla sık temas halindeyiz. Bu da bizim sosyal hayatımızı kısıtlıyor. Hastaların refakatçileri olmadığı için ihtiyaçlarını gidermek bize düşüyor. Yemeklerini yemelerine, ilaçlarını içmelerine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Saltan, hastaların tedavi sürecinde büyük korku yaşadığına işaret ederek kendilerine düşen en büyük görevin onlara moral vermek olduğunu kaydetti.

"Psikolojik destek de veriyoruz"

Gamze Bik de dünyanın salgınla mücadele ettiği bugünlerde görevlerinin, hastalara en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

"Mesleğimi çok sevdiğim için disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyorum." ifadesini kullanan Bik, hala Kovid-19'a ilişkin bilgisi olmayan çok sayıda hastanın bulunduğunu aktardı.

Bu nedenle hastaları salgınla ilgili bilgilendirdiklerini dile getiren Bik, hastalara en çok da morallerini yüksek tutmaları konusunda destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bik, "Hastalarımızı dışarı çıkaramadığımız için onlara psikolojik destek de veriyoruz. Hastalarımız da bu durumdan dolayı çok mutlu oluyor. Psikolojik destek faydalı oluyor. Bu sayede tedaviye daha çabuk yanıt veriyorlar. İnşallah bu süreci tedbirlerimizi alarak atlatıp daha sağlıklı bir ortamı hep birlikte yakalayacağız." diye konuştu.

Kovid-19'u yendi hastaneye koştu

Yoğun bakım hemşiresi Mustafa Yaşar da bir ay önce Kovid-19'a yakalandığını, 14 günlük karantina sürecinin ardından sağlığına kavuşup tekrar görevine döndüğünü belirtti.

İnsanların hastalığı ciddiye almaları gerektiğini ifade eden Yaşar, "Hastalık döneminde özellikle nefes darlığı yaşanıyor. Bir nefesin ne kadar önemli olduğunu o an anlıyorsun. İnsanlara, bu hastalığı ciddiye alıp maske, temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Son dakika haberi... Hemşireler salgında ön cephede savaşıyor
Son dakika haberi... Hemşireler salgında ön cephede savaşıyor
Son dakika haberi... Hemşireler salgında ön cephede savaşıyor
Son dakika haberi... Hemşireler salgında ön cephede savaşıyor

Mustafa Yaşar, Hemşire, Şırnak, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hemşireler salgında ön cephede savaşıyor - Son Dakika

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