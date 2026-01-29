Hemşirelerden Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Hemşirelerden Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Hemşirelerden Yılın Kareleri Oylamasına Katılım
29.01.2026 17:16
Bitlis Devlet Hastanesi hemşireleri, 2025'in en iyi fotoğraflarını seçmek için oylama yaptı.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde görevli hemşireler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hemşireler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçen hemşirler, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde de Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" karesine oy verdi.

Hemşireler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi", "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karelerinden yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemşirelerden Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hemşirelerden Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
