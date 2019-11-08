Son Dakika Haberleri: Hendek Belediyesi, TÜRKAY adıyla devam edecek
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Hendek Belediyesi, TÜRKAY adıyla devam edecek

6 saat önce

Hendek Belediyesi iştiraklerinden HİMPAŞ, bundan böyle yoluna TÜRKAY Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet A.Ş. adıyla devam edecek.

Hendek Belediyesi, TÜRKAY adıyla devam edecek, System.String[]

Hendek Belediyesi iştiraklerinden HİMPAŞ, bundan böyle yoluna TÜRKAY Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet A.Ş. adıyla devam edecek.


Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör, Hendek Belediyesi iştiraki olan HİMPAŞ'ın adının yapılan genel kurulla TÜRKAY Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet A.Ş. olarak değiştirildiğini açıkladı. Ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Güngör, TÜRKAY ile yatırımlara ve çalışmalara hız katılan bir döneme girildiğini anlattı.Başkan Güngör konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TÜRKAY bugün, yarın ve daima, Hendek için üretmeye devam edecek. Güçlü bir Hendek'in inşa edileceği bu dönemde TÜRKAY'da öncü, kaliteli ve kentin gelişimini esas alan hedefler doğrultusunda vizyon projeler hayata geçirecektir. Yenilikler ve kurumsallaşma çalışmaları devam edecek" dedi.


Şirketin logosunun da değiştiğini ifade eden Güngör, yapılan düzenlemelerin Hendek'e ve Sakarya'ya hayırlı olmasını diledi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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