Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın: 11 hükümlü hastaneye sevk edildi
Yaşam

Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın: 11 hükümlü hastaneye sevk edildi

Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın: 11 hükümlü hastaneye sevk edildi
05.02.2026 08:18
Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda depo kısmında çıkan yangın kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri için hastaneye gönderildi. Yetkililer, hayati tehlikesi bulunan bir hükümlü veya personel olmadığını belirtti ve resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Hendek ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden İl AFAD Merkezi'ne yapılan ihbarda, cezaevi yerleşkesinde yangın çıktığı bildirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu"nda depo kısmında çıkan yangın, kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında 11 hükümlü sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

YANGIN, KURUMUN DEPO KISMINDA ÇIKTI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Şubat 2026 tarihinde akşam saat 22:00 sularında kurumun depo kısmında çıkan yangın, olay yerine hızla ulaşan kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır. Kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilebilmesi amacıyla, konuyla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamaların dikkate alınması rica olunur" ifadeleri kullanıldı

Açık Ceza İnfaz Kurumu, İtfaiye, Güncel, Hukuk, Yaşam

11:18
