Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3. ve 5. hafta erteleme maçları, Kadınlar Süper Lig'de ise 9. haftada iki karşılaşma oynanacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok maçın ileri tarihe ertelendiği liglerde bu hafta sadece 4 maç oynanacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig:
5. Hafta:
Bugün:
17.00 Güneysuspor- Beşiktaş Aygaz (Güneysu)
3. Hafta:
22 Kasım Pazar:
12.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)
Kadınlar Süper Lig:
9. Hafta:
22 Kasım Pazar:
15.00 Anadolu Üniversitesi- Sivas Belediyespor (Porsuk)
15.00 Yenimahalle Belediyespor- Aksaray Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
- Kaynak: AA
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