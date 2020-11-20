Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3. ve 5. hafta erteleme maçları, Kadınlar Süper Lig'de ise 9. haftada iki karşılaşma oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok maçın ileri tarihe ertelendiği liglerde bu hafta sadece 4 maç oynanacak.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig:

5. Hafta:

Bugün:

17.00 Güneysuspor- Beşiktaş Aygaz (Güneysu)

3. Hafta:

22 Kasım Pazar:

12.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig:

9. Hafta:

22 Kasım Pazar:

15.00 Anadolu Üniversitesi- Sivas Belediyespor (Porsuk)

15.00 Yenimahalle Belediyespor- Aksaray Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)