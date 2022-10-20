Son dakika haberleri... "Her Şeyin Bir Saati Var" sergisi zamanın kıymetini bilenleri bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... "Her Şeyin Bir Saati Var" sergisi zamanın kıymetini bilenleri bekliyor

20.10.2022 10:54

Son dakika haberi: Fatih Belediyesi'nin "Her Şeyin Bir Saati Var" sergisi, zamanın kıymetini bilenleri ağırlıyor.

Fatih Belediyesi'nin "Her Şeyin Bir Saati Var" sergisi, zamanın kıymetini bilenleri ağırlıyor.

Fatih Merkez Kütüphanesi içindeki Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlayan sergide, eski saatlerden zamanı konu alan eserlere, ilgi çekici bir seçki yer alıyor.

Serginin küratörü ve Fatih Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2020'de hizmete sunulan galeride, üçüncü kez sergi açıldığını söyledi.

Galerinin Fatih Belediyesi merkez binası içinde yer aldığına işaret eden Özsoy, "Bu binanın içinde aynı zamanda 500 kişilik bir kütüphane var. Kütüphaneyi genelde gençler kullanıyor. Çok büyük ve çok şık bir kütüphane. Biz burada daha çok gençlerin ilgisini çekebilecek sergiler açmaya gayret ediyoruz." dedi.

"Saatten kastımız bizzat zamanın kendisidir"

Osman Özsoy, sergi fikrinin ressam Mustafa Albayrak'ın koleksiyonundaki saatleri görünce ortaya çıktığını belirterek, sergide saat ve zaman temalı çalışan sanatçıların çalışmalarına ve antika saatlere yer verdiklerini aktardı.

Zamanın hem insanın en kıymetli hazinesi hem de hayatında en hoyratça kullandığı unsur olduğuna dikkati çeken Özsoy, şunları kaydetti:

"Bir saniye aslında kainatta çok uzun bir zaman dilimi. Bir saatin kadranına bakarsanız saniyeler, dakikalar, günler, haftalar akıp geçiyor. Dolayısıyla saat ve zaman kavramı ki saatten kastımız bizzat zamanın kendisidir, çok önemli. Özellikle gençler için çok önemli. Bu kütüphaneye gelen gençler, sergi salonunun hemen önünden geçip, genelde cep telefonlarındaki saatlere, kimi endişeyle kimi sevinçle bakıyor. Genelde bizim saate bakışımız endişelidir. 'Geç kaldık. Erken gitmemiz lazım. Zamanı iyi kullanamadık. Sınavda zamanı iyi kullanmak lazım. Günlerimizi bereketli geçirmemiz lazım.' denir. Dolayısıyla zaman ve onun üzerinde saat kavramını işleyen bir şey yapalım dedik."

"Amacımız özellikle genç neslin üzerinde bir tat bırakabilmek"

Özsoy, çok fazla saat çeşidi olduğunu ve sergide Türk kadranlı, Avrupa yapımı, antika, dolaplı, köstekli, kol saati, kum saati, rubu tahtası gibi her kategoriden birer örnek bulundurmaya gayret ettiklerini dile getirerek, "Amacımız özellikle genç neslin üzerinde bir tat bırakabilmek. Zamana ilişkin düşünmeye sevk edebilmek." değerlendirmesini yaptı.

Saat müzelerinin daha geniş koleksiyonlara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Özsoy, sergi kapsamında yaklaşık 60 eski saatin ve bir saatçi dükkanının izlenime sunulduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bir de saatçi dükkanımız var. Saatçiler kendilerine münhasır insanlardır, onlar da birer sanatçıdır aslında çünkü bir kol saatinde minimum 160 parça vardır. Diğer saatlerde daha fazla da olabilir. Bunun 300'e kadar çıktığı da söyleniyor. Bütün bu minik parçalar arasında, sabırla saatleri tamir eden ustalar da hayatımızın zaman akışının bir yerinde dururlar. Onları da anmak istedik."

Osman Özsoy, sergide İstanbul'un farklı mekanlarındaki güneş saatlerini anlatan filmin izlenebildiğini söyledi.

Ahmet Haşim'in makalesinden yola çıkarak hazırlanan Müslüman saati, alaturka saati anlatan bir anlatım ile İskender Giray, Bünyamin Kara, Mustafa Albayrak ve İsmet Doğan'ın eserlerinin yer aldığını sözlerine ekleyen Özsoy, "Saatler ve zaman üzerinde tefekkür etmek isteyenleri muhakkak bekliyoruz." diye konuştu.

Sergi hakkında

Sergide Naim Arnas, Hayrettin Akpınar, Ömer Seyfi Aktülün, Bekir Cantemir, Hilmi Şenalp, Alper Kanca ve Cezeri Müzesi koleksiyonlarından eserler yer alıyor.

Ziyaretçilere arşiv fotoğraflarıyla sergilenen eserlerin ve konuyla ilgili makalelerin yer aldığı "Her Şeyin Bir Saati Var-Zamanda Bir Gezinti" sergi kitabı da hediye ediliyor.

Sergi yıl sonuna kadar görülebilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Her Şeyin Bir Saati Var' sergisi zamanın kıymetini bilenleri bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 15:54:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... "Her Şeyin Bir Saati Var" sergisi zamanın kıymetini bilenleri bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement