Hikmet Karaman, Levent Vadisi'ni ziyaret etti

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman, 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'ni ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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