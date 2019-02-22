Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Sahte İçkiden 14 Kişi Öldü

Hindistan'da Sahte İçkiden 14 Kişi Öldü

40 dakika önce

Hindistan'da sahte içkiden 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Sahte İçkiden 14 Kişi Öldü, System.String[]
Hindistan'da sahte içkiden 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet yetkilisi Partha Protim Saikia, Assam eyaletine bağlı Golaghat bölgesinde çay ekili tarlada dün akşamdan bu yana 8'i kadın 14 kişinin sahte içkiden öldüğünü belirtti.

Saikia, tarlada üretilmediğini düşündükleri sahte içkinin, çay işçileri tarafından dışarıdan getirilmiş olabileceğini söyledi.

Golaghat sağlık yetkilisi Ratul Bordoloi, yasa dışı imal edilen içkiden zehirlenen ve bölgedeki sağlık merkezinde tedavi altına alınan 10 kişinin daha teşekküllü bir hastaneye sevk edileceğini ifade etti.

Bordoloi, zehirlenen diğer 4 kişinin ise Golaghat'taki bir hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.

Öü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Uttar Pradeş ve Uttarakhand'da bu ay sahte içkiden 99 kişi ölmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:13 Kaynak: AA

Assam, Times, Hindistan, Güncel
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